Polizei Hagen

POL-HA: Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

Hagen-Hochschulviertel (ots)

In der Eppenhauser Straße kam es Montagmorgen (14.06.2021) gegen 10.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Eine 88-Jährige wollte mit ihrem Golf nach rechts in die Emster Straße abbiegen. Dabei stieß sie mit einem 29-jährigen Radfahrer zusammen, der ihr aus Richtung Hohenlimburger entgegenkam. Der Mann stürzte über die Motorhaube auf die Fahrbahn und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Nach einer medizinischen Betreuung vor Ort kam er vorsorglich in ein Krankenhaus. Am Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro. (arn)

