Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Gefährliche Körperverletzung - Festnahme nach Messerstichen auf Ehefrau

Herford (ots)

(um) Am Freitag (01.10.), 11:30 Uhr, erhielt die Polizei einen Notruf über eine am Hals blutende Frau, die am Wellbroker Weg um Hilfe rief. Ein ebenfalls benachrichtigter Notarztwagen und Rettungswagen versorgten die 41-Jährige noch vor Ort. Die zuerst eintreffenden Beamten klärten den Sachverhalt dahin gehend, dass der Ehemann ihr die Verletzungen mit einem Messer im Verlauf einer Streitigkeit beibrachte. Der dringend Tatverdächtige sollte sich noch in der Wohnung aufhalten. Wenige Minuten später konnten weitere Streifenwagen an der Wohnungsanschrift den Tatverdächtigen festnehmen. Er ergab sich, indem er aus dem Haus heraus kam und den Beamten stellte. In der Wohnung nahmen die Beamten zwei Kinder (1 und 3 Jahre alt) der Familie in Obhut, welche dort ebenfalls aufhältig waren. Der 44-Jährige wies an der Kleidung deutliche Spuren auf, die den Tatverdacht konkret erhärten. Die weiteren Ermittlungen übernahm die Kriminalpolizei Herford. Ebenso ordnete noch am selben Tag ein Richter die Entnahme von Blutproben bei dem dringend Tatverdächtigen an. Die Ermittlungen erfolgten mit Rücksprache der Staatsanwaltschaft Bielefeld über das Wochenende. Am Samstag erfolgte eine richterliche Vorführung des bereits wegen häuslicher Gewalt in Erscheinung getretenen Mannes beim Haftrichter, welcher Untersuchungshaft erließ. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an. Hinweise in diesem Fall können an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 gegeben werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell