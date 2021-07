Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: Barderup - Fünf Ukrainer nehmen Abkürzung über Gleise

Barderup (ots)

Heute Morgen gegen 06.30 Uhr bemerkte ein Bundespolizist auf der Fahrt nach Hause eine Personengruppe, die im Bereich Barderup über die Gleise liefen. Da er zu weit entfernt war, alarmierte er die Leitstelle der Flensburger Bundespolizei. Es wurde ein Langsamfahrbefehl für die durchfahrenden Züge erteilt. Die entsandte Streife konnte auch im Bereich Barderup /Weding fünf Männer an den Gleisen feststellen. Nach Identitätsfeststellung, es handelte sich um fünf ukrainische Männer im Alter von 24 bis 56 Jahren, gaben diese an in Oeversee zu wohnen und zu ihrer Arbeitsstelle in Weding zu wollen. Sie waren sich offensichtlich nicht im Klaren, in welche Lebensgefahr sie sich beim Überqueren der Gleise begeben hatten Die Männer zeigten sich einsichtig und wurden eindringlich über die Gefahren im Bahnbereich belehrt. Ihnen wurde der sichere Weg auf öffentlichen Wegen gezeigt. Die Bahnstrecke konnte nach 10 Minuten wieder freigegeben werden.

