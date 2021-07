Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: FL - Jugendliche zündeln auf Bahnsteig, Marihuana sichergestellt

Flensburg (ots)

Sonntagmorgen gegen 03.45 Uhr nahmen Bundespolizisten bei der Bestreifung des Flensburger Bahnhofs Brandgeruch wahr. Auf Bahnsteig 2 wurden die Beamten fündig. Drei Jugendliche hatten versucht ein Feuer zu entzünden und dafür Papier und Kunststoff aus den Mülleimern gesammelt und angezündet.

Die Bundespolizisten stellten die drei Jugendlichen (12,13 und 17 Jahre) zur Rede. Sie gaben an, ihnen wäre kalt geworden und hatten daher versucht sich am Feuer zu wärmen. Die Jungen wurden aufgefordert das Feuer zu löschen und die Reste zu entsorgen. (siehe Bild) Sie wurden in Obhut genommen und nach telefonischem Kontakt von einer Mutter abgeholt.

Sonntagnachmittag entdeckten Bundespolizisten bei der Kontrolle eines 51-Jährigen einen Joint und fünf Gramm Marihuana. Das Rauschgift wurde sichergestellt; ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

