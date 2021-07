Polizei Paderborn

POL-PB: Sechs Pedelecs und Fahrräder aus Fahrradkeller gestohlen

Paderborn (ots)

(mb) Aus einem Fahrradkeller in einem Mehrparteienhaus an der Benhauser Straße haben Einbrecher in der Nacht zu Samstag (03.07.2021) drei E-Bikes und drei andere hochwertige Fahrräder entwendet.

Der Tatort liegt in der gemeinsamen Tiefgarage von drei Mehrparteienhäusern die zwischen den Einmündungen Auf der Töterlöh und Tempelhofer Straße stehen. Die Täter müssen nachts durch einen vermutlich manipulierten Zugang in die Tiefgarage gelangt sein. Sie hebelten die Stahltüren von zwei Fahrradkellern auf und entwendeten insgesamt sechs Fahrräder, darunter drei hochwertige Pedelecs. Die Polizei geht davon aus, dass die Fahrräder zu einem in der Nähe bereitgestellten Transporter oder Anhänger geschoben worden sind und dort verladen wurden. Jetzt werden Zeugen gesucht, die in der Tatnacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Möglicherweise sind bereits tagsüber Verdächtige gesehen worden, die den Tatort ausbaldowert haben.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell