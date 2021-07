Polizei Paderborn

POL-PB: Nächtlicher Einbruch in Einfamilienhaus

Büren (ots)

(mb) Während die Bewohner schliefen ist in der Nacht von Freitag auf Samstag (03.07.2021) an der Hegensdorfer Straße in ein Wohnhaus eingebrochen worden.

Die Täter nutzten ein unverschlossenes Kellerfenster an der Rückseite des Hauses, um in das Gebäude zu gelangen. Im Erdgeschoss suchten sie nach Wertsachen und entwendeten neben einem Handy und mobilen Computern auch eine Münzsammlung und Sparbücher. Vermutlich flüchteten die Täter durch die seitliche Haustür und entkamen unerkannt. Im Tatzeitraum schliefen die Bewohner im Obergeschoss. Morgens entdeckten sie den Einbruch.

Sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

