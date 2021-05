Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Falsche Wasserwerker - Täter erbeuteten Schmuck im Wert von mehreren Hundert Euro

Goslar (ots)

Am Freitag, 28.05.2021, gegen 12:30 Uhr, suchte eine männliche Person die Wohnung einer 87-jährigen Frau in der Ohlhofbreite auf. Unter dem Vorwand, als Mitarbeiter der Wasserwerke die Wasserhähne in der Wohnung öffnen zu müssen, gelangte zunächst ein Täter in die Wohnung. Während dieser die Wohnungsinhaberin ablenkte, verschaffte sich vermutlich ein weiterer Täter Zutritt zur Wohnung und entwendete unbemerkt Schmuck im Wert von mehreren Hundert Euro. Personen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Goslar unter 05321 / 3390 in Verbindung zu setzen.

