Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Einbruch in Autolackiererei in Warburg

Warburg (ots)

Unbekannte brachen in Warburg im Industriegebiet in eine Autolackiererei ein. In der Nacht von Mittwoch, 20. Januar, 17 Uhr, auf Donnerstag, 21. Januar, 07:00 Uhr, drangen Unbekannte gewaltsam in die Werkstatt, die sich am Anfang der Speckstraße befindet, ein. Es wurde eine geringe Menge Bargeld, ein Tablet und mehrere Fahrzeugschlüssel gestohlen. Die Polizei Warburg bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 05641/78800 zu melden. /ell

