Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Zeugenaufruf nach schwerem Raub auf Lotto Toto Geschäft

Goslar (ots)

Am Freitag, 28.05.2021, gegen 17:45 Uhr, betrat ein maskierter männlicher Täter das Lotto Toto Geschäft in der Danziger Straße und forderte unter Vorhalt einer Schusswaffe die Herausgabe von Bargeld. Da die Tageseinahmen bereits eingezahlt wurden, erbeutete der Täter lediglich mehrere Stangen Zigaretten. Personen, die in dem Zeitraum evtl. Zeugen des Geschehens waren, oder sonst sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Goslar unter 05321 / 3390 in Verbindung zu setzen.

