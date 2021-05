Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung PK Oberharz

Goslar (ots)

Trunkenheit im Straßenverkehr

Am Samstag, den 29.05.2021, gegen 03:15 Uhr, wurde eine 24-jährige Fahrzeugführerin im hiesigen Stadtgebiet angehalten und kontrolliert. Da bei der Betroffenen Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt wurde, erfolgte ein Atemalkoholtest auf freiwilliger Basis. Hierbei wurde ein Wert von 0.82 Promille festgestellt, was eine Blutentnahme zur Folge hatte. Ein entsprechendes Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren wurde durch die eingesetzten Beamten eingeleitet.

i.A. Marks, PHK

