POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - Kreis Mettmann - 2105046

Beinahe täglich finden Verkehrsunfallfluchten auf den Straßen im Kreis Mettmann statt. Die Gesamtzahl der Verkehrsunfälle mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort ("Flucht") liegt damit auf hohem Niveau und ist in den letzten Jahren kontinuierlich ansteigend. Nach jedem vierten Verkehrsunfall entfernt sich ein Unfallbeteiligter unerlaubt vom Unfallort. Aus diesem Grund veröffentlichen wir ausgewählte aktuelle Fälle von unerlaubtem Entfernen vom Unfallort in werktäglicher Sammelmeldung, mit der Bitte um Veröffentlichung der Taten im Rahmen redaktioneller Möglichkeiten. Komplettieren wollen wir diese Meldungen auch mit Erfolgen in der Aufklärung aktueller Fälle.

In den vergangenen Tagen wurden nachfolgende ungeklärte Verkehrsunfallfluchten (geordnet nach Städten) entdeckt und angezeigt, welche zurzeit die Ermittler der zuständigen Verkehrskommissariate beschäftigen. Diese hoffen bei ihren Ermittlungen, in den eingeleiteten Strafverfahren gegen Unbekannt wegen Verkehrsunfallflucht, dringend auf Hinweise aus der Bevölkerung zur Klärung der Verkehrsstraftaten:

--- Velbert ---

Am frühen Donnerstagabend des 06.05.2021, in der nur kurzen Zeit zwischen 17.20 Uhr und 17.40 Uhr, parkte der Fahrer eines silbergrauen Mercedes CLS 350 CGI seinen PKW an der Cranachstraße in Velbert-Mitte, in Höhe des Hauses Nr. 1 auf einem öffentlichen Parkplatz. In dieser Zeit wurde der Mercedes an der Beifahrerseite angefahren und nicht unerheblich beschädigt. Der festgestellte Karosserie- und Lackschaden an beiden Türen dieser Seite wird auf mindestens 500,- Euro geschätzt. Dessen ungeachtet verschwand der Verursacher / die Verursacherin unerlaubt von der Unfallstelle ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Als der Mercedes abgestellt wurde, parkte daneben ein weißer PKW VW Passat Kombi, der nur wenige Minuten später, zum Zeitpunkt der festgestellten Unfallflucht, nicht mehr am Unfallort war.

Am Freitag, dem 07.05.2021, in der Zeit zwischen 06.00 Uhr und 15.00 Uhr, ereignete sich auf einem öffentlichen Parkplatz an der Weißdornstraße in Velbert-Mitte eine Unfallflucht. Dort parkte in dieser Zeit ein brauner PKW Ford Focus, der von einem noch unbekannten anderen Fahrzeug am rechten vorderen Kotflügel angefahren und erheblich beschädigt wurde. Obwohl am Ford ein geschätzter Karosserie- und Lackschaden in Höhe von 2.500,- Euro zurückblieb flüchtete der Verursacher / die Verursacherin ohne Schadensregulierung vom Unfallort.

Am gleichen Tag, zwischen 16.00 Uhr und 19.30 Uhr, parkte ein silberner PKW Opel Astra Coupé am Spielbergsweg im Velberter Ortsteil Langenberg, in Höhe des Hauses Nr. 12 am Fahrbahnrand. In dieser Zeit wurde der Opel von einem noch unbekannten anderen Fahrzeug im linken vorderen Seitenbereich angefahren und beschädigt. Obwohl dabei allein am Opel ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 500,- Euro zurückblieb, flüchtete der Verursacher / die Verursacherin unerlaubt vom Unfallort ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen..

Ebenfalls am gleichen Tag, in der nur kurzen Zeit zwischen 19.50 Uhr und 20.10 Uhr, parkte ein silberner PKW Nissan X-Trail auf dem Kundenparkplatz eines Discounters an der Friedrichstraße 303 in Velbert-Mitte. In dieser Zeit wurde der Nissan von einem bislang noch unbekannten anderen Fahrzeug im Bereich der Beifahrertür angefahren und erheblich beschädigt. Obwohl allein am X-Trail ein geschätzter Karosserie- und Lackschaden in Höhe von 5.000,- Euro entstand, flüchtete der Verursacher oder die Verursacherin mit dem wahrscheinlich ebenfalls beschädigten eigenen Fahrzeug vom Unfallort ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Am Nissan blieb grüner Fremdlack zurück, der von der Polizei gesichert wurde und bisher erster Hinweis auf das gesuchte, flüchtige Fahrzeug ist.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 / 946-6110, jederzeit entgegen.

--- Heiligenhaus ---

Am Freitagnachmittag des 07.05.2021, in der nur kurzen Zeit zwischen 16.00 Uhr und 16.15 Uhr, ereignete sich eine Unfallflucht auf dem Parkplatz Basildonplatz an der Hauptstraße 163 in Heiligenhaus. In dieser Zeit wurde ein dort geparkter, schwarzer PKW Jaguar im rechtsseitigen Heckbereich angefahren und erheblich beschädigt. Obwohl hier allein am Jaguar ein Schaden in geschätzter Höhe von 10.000,- Euro zurückblieb, flüchtete der Verursacher / die Verursacherin ohne Schadensregulierung vom Unfallort.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenhaus, Telefon 02056 / 9312-6150, jederzeit entgegen.

--- Haan ---

Am Freitag, dem 07.05.2021, in der Zeit zwischen 05.50 Uhr und 14.10 Uhr, parkte ein brauner PKW Nissan Pulsar mit Wuppertaler Kennzeichen (W-) auf dem Krankenhausparkplatz an der Robert-Koch-Straße 16 in Haan. In dieser Zeit wurde der geparkte Nissan von einem noch unbekannten anderen Fahrzeug im Heckbereich angefahren und dabei erheblich beschädigt. Obwohl dabei allein an der stark eingedrückten Heckklappe des Pulsars ein geschätzter Schaden in Höhe von 4.000,- Euro zurückblieb, flüchtete der Verursacher oder die Verursacherin ohne Schadensregulierung vom Unfallort. Konkrete Hinweise auf das flüchtige Fahrzeug, welches wahrscheinlich ebenfalls Unfallspuren oder -schäden davongetragen haben dürfte, liegen aktuell noch nicht vor.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Haan, Telefon 02129 / 9328-6480, jederzeit entgegen.

--- Erkrath ---

Zu nicht genau bekannter Stunde, in der Zeit vom Samstagabend des 08.05., 18.50 Uhr, bis zum Sonntagnachmittag des 09.05.2021, 16.00 Uhr, ereignete sich an der Stahlenhauser Straße im Erkrather Ortsteil Hochdahl eine Verkehrsunfallflucht. Dort parkte in dieser Zeit ein silbergrauer PKW Mitsubishi Colt mit Düsseldorfer Kennzeichen (D-), in einer Parklücke in Höhe der Hausnummern 37 bis 41 rechtwinklig zum Fahrbahnverlauf, als er von einem noch unbekannten anderen Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken an der linken hinteren Fahrzeugtüre angefahren und beschädigt wurde. Hierbei entstand am Colt ein geschätzter Karosserie- und Lackschaden in Höhe von mindestens 300,- Euro. Der Verursacher oder die Verursacherin flüchtete mit dem eigenen Fahrzeug vom Unfallort ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen.

Am Montagmorgen des 10.05.2021, gegen 11.00 Uhr, ereignete sich an der Max-Planck-Straße in Erkrath, in Höhe der Einmündung Am Maiblümchen, ein Verkehrsunfall mit insgesamt fünf Verletzten. Am Unfall beteiligt war eine bislang noch unbekannte Fahrradfahrerin, welche sich vom Unfallort entfernte, ohne Angaben zu ihrer Person und ihrer Unfallbeteiligung zu hinterlassen. Zur Unfallzeit hatte eine 39-jährige Busfahrerin, mit einem Linienbus der Marke Mercedes, die Max-Planck-Straße, aus Richtung Hochdahl kommend, in Fahrtrichtung Unterfeldhaus befahren. In Höhe der Einmündung Am Maiblümchen bremste sie den nur langsam fahrenden Bus an einem Fußgängerweg weiter ab, um Fußgängern im Bedarfsfall den Vorrang gewähren zu können. Als dann aber im letzten Augenblick plötzlich eine noch unbekannte Fahrradfahrerin den Überweg, aus Richtung Am Maiblümchen kommend, in sehr zügiger Fahrweise auf ihrem Rad fahrend überquerte, musste die Kraftfahrerin nach eigenen Angaben eine Notbremsung durchführen, um einen Zusammenprall zu verhindern. Bei der Notbremsung verletzten sich im Bus insgesamt fünf Fahrgäste im Alter zwischen drei und 58 Jahren leicht, weil sie stürzten oder gegen Sitze und Haltestangen geschleudert wurden. Vier von ihnen wurden mit Rettungswagen, zur ambulanten ärztlichen Behandlung, in umliegende Krankenhäuser gebracht. Nach dem Stand erster Zeugenbefragungen soll es sich bei der Fahrradfahrerin, welche den Unfall eventuell gar nicht bemerkte, um eine etwa 30 bis 40 Jahre alte Frau mit schulterlangen, blond gefärbten Haaren gehandelt haben, welche eine pinke Jacke trug.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Erkrath, Telefon 02104 / 9480-6450, jederzeit entgegen.

--- Hilden ---

In der Zeit vom Mittwochnachmittag des 05.05., 15.00 Uhr, bis zum Freitagmittag des 07.05.2021, 13.00 Uhr, parkte ein schwarzer PKW VW Touran auf einem Parkstreifen der Heerstraße in Hilden, in Höhe des Hauses Nr. 40 am rechten Fahrbahnrand. Zu nicht genau bekannter Stunde wurde der Touran dort von einem bislang noch unbekannten anderen Fahrzeug im linken seitlichen Heckbereich angefahren und zerkratzt. Der dabei entstandene Karosserie- und Lackschaden am schwarzen Touran wird auf 1.000,- Euro geschätzt. Dessen ungeachtet flüchtete der Verursacher in oder die Verursacherin vom Unfallort ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 / 898-6410, jederzeit entgegen.

--- Langenfeld ---

Am Samstagnachmittag des 08.05.2021, in der nur kurzen Zeit zwischen 15.40 Uhr und 16.05 Uhr, parkte eine PKW-Fahrerin ihren silbergrauen Mercedes SLK 200, mit Kennzeichen aus dem Landkreis Simmern (SIM-), auf dem Kundenparkplatz eines Supermarktes an der Schneiderstraße 17 in Immigrath. Nach nur kurzem Einkauf stellte sie fest, dass ihr geparktes Fahrzeug von einem noch unbekannten anderen Fahrzeug im Heckbereich angefahren worden war. Obwohl dabei an der lackierten Stoßstange des SLK im rechten Heckbereich ein Schaden in Höhe von mindestens 1.000,- Euro entstanden war, hatte sich der Verursacher oder die Verursacherin unerlaubt vom Unfallort entfernt ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 / 288-6310, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

Aus gegebenem Anlass gibt die Kreispolizeibehörde Mettmann folgende Ratschläge zum Thema Verkehrsunfallflucht:

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

- Merken Sie sich Angaben zu Hinweisgebern und Zeugen, schreiben Sie sich deren Personalien und Erreichbarkeiten auf.

- Geben Sie konkrete Hinweise auf ein flüchtiges Fahrzeug oder zum flüchtigen Unfallverursacher gleich mit erster Meldung an die Polizei weiter - nur so sind schnelle Fahndungsmaßnahmen der Polizei Erfolg versprechend.

- Werden Sie Zeuge einer Verkehrsunfallflucht, kontaktieren Sie bitte sofort die Polizei (auch über 110) und geben dabei möglichst viele präzise Angaben zum flüchtigen Fahrzeug (Kennzeichen, Hersteller, Fahrzeugtyp, Fahrzeugfarbe, besondere Merkmale), zur Fluchtrichtung und zum Fahrzeugführer weiter, verbunden mit ihren eigenen Personalien und Erreichbarkeiten.

