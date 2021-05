Polizei Mettmann

POL-ME: Grillkohle setzt Mülltonne in Brand - Ratingen - 2105044

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am Sonntagabend (9. Mai 2021) hat gegen 19.30 Uhr in der Straße Noldenkothen in Ratingen-Ost eine Mülltonne Feuer gefangen und der Brand die Außenfassade einer Garage beschädigt.

Ein 51-jähriger Ratinger gab gegenüber den Polizeibeamten an, dass er Grillkohle, die er für erkaltet hielt, am Nachmittag in seiner Restmülltonne entsorgt hatte. Offensichtlich sei die Asche jedoch in Teilen noch zu heiß gewesen, sodass die Mülltonne Feuer fing. Als der 51-Jährige den Brand am Abend bemerkte, rief er die Feuerwehr und begann den Brand mit einem Gartenschlauch selbst zu löschen. Als die Feuerwehr Ratingen vor Ort eintraf, war das Feuer, das schon eine angrenzende Garage beschädigt hatte, bereits gelöscht.

Verletzt wurde niemand, es entstand aber ein Sachschaden von rund 1.500 Euro. Ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell