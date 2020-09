POL-PDLD: Edenkoben - STOP-Schild übersehen

Polizeidirektion Landau

Als eine 26 Jahre alte Autofahrerin gestern (03.09.2020) um 10:10 Uhr von Ludwigshafen kommend die Autobahn A 65 verließ, fuhr sie ohne am STOP-Schild anzuhalten auf die K 6 ein. Sie riss dann das Lenkrad herum und in der Folge drehte sich ihr Fahrzeug um 180°, bevor es mit der Leitplanke kollidierte. Glücklicherweise wurde die Frau bei dem Unfall nicht verletzt. Der Gesamtschaden am Auto und an der Leitplanke wird auf 7000 Euro geschätzt.

