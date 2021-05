Polizei Mettmann

POL-ME: Eingeschränkte telefonische Erreichbarkeit der Polizei - Kreis Mettmann - 2105043

Mettmann (ots)

Wegen dringenden und unaufschiebbaren Wartungs- und Update-Maßnahmen an der zentralen Telefonanlage der Kreispolizeibehörde Mettmann, kann es am Dienstagmorgen des 11.05.2021, in der Zeit zwischen 06.00 Uhr und 08.00 Uhr, zu eingeschränkten telefonischen Erreichbarkeiten kommen. Betroffen davon sind ausschließlich die normalen Amtsleitungen der Kreispolizei, insbesondere die zum zentralen Hauptgebäude am Adalbert-Bach-Platz in Mettmann sowie zur Heiligenhauser Liegenschaft an der Hauptstraße. Vereinzelte, kurzzeitigere Störungen in den anderen Polizeidienststellen im Kreis Mettmann können in dieser Zeit ebenfalls nicht vollkommen ausgeschlossen werden.

Telefonverbindungen zum polizeilichen Notruf 110 sind von diesen Beeinträchtigungen ausdrücklich zu keiner Zeit betroffen.

In dringenden Fällen sollten deshalb betroffene Bürgerinnen und Bürger, bei Ausfall der normalen Amtsleitungen in der genannten Zeit, auf den polizeilichen Notruf ausweichen. In zeitlich weniger brisanten Angelegenheiten wird darum gebeten, es zu einem späteren Zeitpunkt (nach 08.00 Uhr) erneut zu versuchen.

