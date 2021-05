POL-ME: Polizei nimmt mutmaßlichen Drogendealer fest - Velbert - 2105041

Polizei Mettmann

Polizei nimmt mutmaßlichen Drogendealer fest - Velbert - 2105041

Mettmann

Ein Nachbarschaftsstreit in einem Mehrfamilienhaus an der Steinstraße im Velberter Ortsteil Neviges hat am Samstagabend (08. Mai 2021) zum Fund von 1,2 kg Marihuana geführt. Der 26-jährige Wohnungsinhaber hatte sich anfänglich massiv gegen die Durchsuchung gewehrt und war zunächst vor den Beamten geflüchtet. Nach einer intensiven Fahndung konnte der junge Mann schließlich an der Lessingstraße angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln sowie wegen des Besitzes einer nicht geringen Menge Cannabis eingeleitet.

Das war geschehen:

Gegen 19:20 Uhr meldete ein Anwohner eines Mehrparteienhauses an der Steinstraße in Velbert-Neviges eine Sachbeschädigung an seiner Wohnungstür. Ein Streit mit einem 26-jährigen Nachbarn sei eskaliert und der junge Mann habe in dessen Verlauf die Tür eingetreten. Als die eingesetzten Polizeibeamten vor Ort den Beschuldigten zum Sachverhalt befragten, bemerkten sie einen deutlich wahrnehmbaren Marihuana-Geruch aus der Wohnung des 26-Jährigen.

Da der Wohnungsinhaber einer Durchsuchung widersprach, beantragten die Beamten bei der Staatsanwaltschaft die richterliche Anordnung einer Wohnungsdurchsuchung, welche durch den zuständigen Eilrichter mündlich angeordnet wurde. Der 26-Jährige widersetzte sich den Anweisungen der Beamten und es kam zu einer Widerstandshandlung, in dessen Verlauf zwei Polizeibeamte leicht verletzt wurden und der Wohnungsinhaber aus der Wohnung in unbekannte Richtung fliehen konnte. Zusätzlich hinzugezogene Polizeibeamte verfolgten den 26-jährigen Velberter zunächst über ein parallel zur Steinstraße angrenzendes Feld, wo sie ihn jedoch aus den Augen verloren. Dank aufmerksamer Zeugen konnte der Beschuldigte schließlich an der Lessingstraße angetroffen und vorläufig festgenommen werden.

In der Wohnung des 26-Jährigen fanden die Beamten im Rahmen der Durchsuchung mit einem extra angeforderten Rauschgiftspürhund, insgesamt circa 1,2 kg Marihuana (Nettogewicht) sowie Verpackungsmaterial und Konsumutensilien. Zusätzlich stellten die Einsatzkräfte mehrere tausend Euro Bargeld sowie das Fahrzeug des jungen Mannes mit dem Ziel der Einziehung sicher.

Auch die 23-jährige Freundin und Mitbewohnerin des Beschuldigten wurde von den Einsatzkräften vorläufig festgenommen. Die Beamten leiteten gegen beide Tatverdächtigen ein Strafverfahren wegen des Besitzes von Cannabis in nicht geringer Menge sowie wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln ein. Gegen den 26-jährigen Velberter wurde des Weiteren ein Strafverfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Die 23-jährige Velberterin wurde nach Abschluss erster kriminalpolizeilicher Maßnahmen auf Anordnung der Staatsanwaltschaft von der Polizeiwache Velbert entlassen. Der 26-Jährige, welcher kriminalpolizeilich bisher noch nicht in Erscheinung getreten ist, wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wuppertal einem Haftrichter vorgeführt, welcher eine Untersuchungshaft aus Mangel an Haftgründen ablehnte.

Das Kriminalkommissariat Velbert hat die weiteren Ermittlungen in dem umfangreichen Strafverfahren übernommen. Der Tatvorwurf des Handels mit Betäubungsmitteln in einer nicht geringen Menge (das sichergestellte Cannabis hat einen geschätzten Straßenverkaufswert von 12.000 Euro) stellt einen Verbrechenstatbestand dar und wird, im Fall einer Verurteilung, mit einer Mindestfreiheitsstrafe von nicht unter einem Jahr geahndet.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell