Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Goslar - Mit Softairwaffe im Hosenbund unterwegs

Goslar (ots)

Eine aufmerksame Passantin meldete der Polizei am 26.05.21, gegen 20.10 Uhr, eine männliche Person, die sich mit einer Waffe im Hosenbund in einem Cafe am Bahnhof Goslar aufhalten sollte.

Bei einer Durchsuchung eines 43-jährigen Mannes aus Clausthal-Zellerfeld wurde durch die Einsatzkräfte in dessen vorderem Hosenbund eine Anscheinswaffe, in Form einer Soft-Air-Pistole, aufgefunden und sichergestellt.

Den Mann erwartet zudem ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

-Lüdke, KHK-

