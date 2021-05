Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Oberharz in Clausthal-Zellerfeld

Verkehrsunfall - Kind verletzt

Clausthal-Zellerfeld: Bei einem Verkehrsunfall in der Altenauer Straße wurde Mittwochnachmittag ein 10-jähriges Kind verletzt. Nach Erstbehandlung am Unfallort wurde der 10-jährige Junge zu weiteren Untersuchungszwecken mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Laut Zeugenangaben befuhr das Kind zuvor mit einem Fahrrad die abschüssige Straße am Klepperberg. Im Einmündungsbereich Altenauer Straße kollidierte der 10-Jährige mit einem vorfahrtsberechtigten Pkw. Während der Unfallaufnahme kam es zur Vollsperrung des Kreuzungsbereiches. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beträgt etwa 5.000 EUR.

Vandalismus - Verkehrszeichen beschädigt

Clausthal-Zellerfeld: Im Einmündungsbereich Mühlenstraße/Bestelstraße beschädigten Unbekannte am Mittwoch gewaltsam den Stahlrohrpfosten an einem Verkehrszeichen. Der Sachschaden beträgt ca. 300 EUR. Täterhinweise nimmt das PK Oberharz entgegen.

