POL-GS: Pressebericht PK Bad Harzburg, Donnerstag, 27.05.2021

Goslar (ots)

1) Diebstahl einer Gasflasche unter erschwerenden Umständen aus einem Wohnmobil Am Mittwoch, den 26.05.2021, meldete eine 74-jährige Anwohnerin aus Celle der hiesigen Polizeidienststelle, dass in ihr Wohnmobil eingebrochen worden sei. Dieses stünde seit dem 15.08.2020 auf dem Campingplatz Wolfstein in Bad Harzburg. Vor Ort wurde festgestellt, dass durch ein/n unbekannte/n Täter/in eine außenliegende Box gewaltsam geöffnet und daraus eine 5-Liter Gasflasche entwendet worden ist. Täterhinweise gibt es bislang nicht. Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf den/ die unbekannte/n Täter/in geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Bad Harzburg in Verbindung zu setzen (Tel: 05322-91111-0).

2) Versuchter Betrug mittels sog. "Gewinnmitteilung"- Warnhinweis Am Mittwoch, den 26.05.2021 wurde durch eine 76-jährige Bad Harzburgerin gemeldet, dass sie einen Anruf durch einen unbekannten Täter erhalten hätte, in dem ihr eine "Gewinnmitteilung" über eine Höhe von 49.000,00 Euro mitgeteilt worden sei. Der unbekannte Täter hätte sie aufgefordert Gutscheine in Höhe von 1000,00 Euro zu erwerben und an diesen auszuhändigen, damit ihr dieser angebliche "Gewinn" zu Teil werden könnte. Durch die Anwohnerin wurde das Telefonat beendet, bevor es zu einem Vermögensschaden ihrerseits kommen konnte. Die Polizei ermittelt gegen Unbekannt.

Hinweis: Sollten Sie ebenfalls gleich- oder ähnlich gelagerte Anrufe erhalten, gehen Sie nicht auf die Forderungen des Anrufers/ der Anruferin ein und beenden Sie das Telefonat umgehend. Bitte teilen Sie den Sachverhalt Ihrer örtlichen Polizeidienststelle mit.

3) Unfall eines Kradfahrers auf der B4- alleinbeteiligt Am Mittwoch, den 26.05.2021, gegen 10:30 Uhr, befuhr ein 48-jähriger Brandenburger mit seinem Motorrad die B4 in Rtg. Bad Harzburg. Der Motorradfahrer musste in einer Rechtskurve abbremsen, verlor die Kontrolle über sein Kraftfahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei entstand ein geschätzter Sachschaden von 3000,00 Euro. Der Motorradfahrer verletzte sich hierbei leicht.

