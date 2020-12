Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Versuchter Einbruch in Einkaufsmarkt in Elze -Zeugenaufruf-

HildesheimHildesheim (ots)

In der Nacht vom 20./21.12.2020 versuchten bislang unbekannte Täter, in einen Elzer Einkaufsmarkt in der Straße "Im Mühlenfeld" einzubrechen. Die Täter gelangten über ein Nachbargrundstück nach dem Durchtrennen eines Drahtzauns auf das Gelände des Marktes und begaben sich hier auf das Flachdach. Das Flachdach wurde an mehreren Stellen mit einem unbekannten Werkzeug aufgetrennt und geöffnet. Aus bislang unbekannten Gründen sahen die Täter von einer weiteren Tatausführung ab und entfernten sich vom Gelände. Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Elze (Tel. 05068/93030) in Verbindung zu setzen.

