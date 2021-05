Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung Polizeikommissariat Seesen vom 27.05.2021

Verkehrsunfall

Am Mittwoch, 26.05.2021, gegen 08.30 Uhr, überquerte eine 12jährige Schülerin die Querungshilfe in der Frankfurter Straße in Seesen. Ein Fahrzeugführer befuhr zu diesem Zeitpunkt den o.a. Bereich und touchiert die Schülerin leicht. Die Schülerin blieb unverletzt. Wer Angaben zum Verkehrsunfall machen kann, wird gebeten sich mit der Polizei Seesen in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall

Am Mittwoch, 26.05.2021, gegen 14.05 Uhr, befuhr ein 18jähriger Seesener Fahrzeugführer die Bundesstraße 243 aus Seesen kommend in Richtung Osterode. Der Fahrzeugführer sei auf dem rechten der beiden Fahrstreifen gefahren, als ihn ein anderes Fahrzeug auf dem linken Fahrstreifen überholen wollte. Nach Angaben des 18jährigen sei das andere Fahrzeug zu weit rechts gefahren, so dass der 18jährige Fahrzeugführer nach rechts ausgewichen sei, um eine seitliche Kollision mit dem anderen Fahrzeug zu verhindern. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Fahrzeug des 18jährigen Seeseners und der Schutzplanke. Wer Angaben zum Verkehrsunfall machen kann, wird gebeten sich mit der Polizei Seesen in Verbindung zu setzen.

