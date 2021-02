Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: 28-Jähriger schwer verletzt

Recklinghausen (ots)

Ein 28-jähriger Autofahrer aus Castrop-Rauxel wollte am Montag gegen 14:00 Uhr die A42 in Höhe der Ausfahrt Bladenhorst verlassen. In der Ausfahrt verlor der die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen einen Ampelmast. Von dem Auto lösten sich Fahrzeugteile und beschädigten das Auto eines 75-Jährigen aus Castrop-Rauxel.

Der 28-Jährige verletzte sich bei dem Unfall schwer. Vor Ort ergab ein Alkoholvortest Hinweise auf eine Fahrt unter Alkoholeinfluss. Ein Arzt entnahm dem Mann im Krankenhaus eine Blutprobe.

Bei dem Unfall entstand 18.000 Euro Sachschaden. Das Auto musste abgeschleppt werden.

