Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Radfahrerin leicht verletzt - Unfall im Kreuzungsbereich

Vlotho (ots)

(jd) Eine 40-jährige Frau aus Porta Westfalica verletzte sich gestern (4.10.) bei einem Verkehrsunfall auf der Valdorfer Straße leicht. Die Frau fuhr mit ihrem Rad um etwa 17.04 Uhr auf der Valdorfer Straße in Richtung Herforder Straße. Zeitgleich fuhr eine 25-jährige Mindenerin mit ihrem VW auf der Bredenstraße in Richtung Valdorfer Straße und beabsichtigte, an der dortigen Einmündung nach links abzubiegen. Sie bremste ihr Auto zunächst ab und fuhr dann in die Valdorfer Straße ein. Dort kam es im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß mit der von links kommenden Radfahrerin. Durch die Wucht des Aufpralls stürzte die 40-Jährige auf die Fahrbahn und verletzte sich dabei leicht. Ein hinzugerufener Rettungswagen brachte die Frau zur ambulanten Behandlung in ein nahegelgenes Krankenhaus. Insgesamt entstand ein Sachschaden an Auto und Fahrrad von rund 1000 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell