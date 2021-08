Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Zusammenstoß im Begegnungsverkehr

Kaiserslautern (ots)

Am Dienstagnachmittag hat es in der Hohenecker Straße gekracht. Eine 53-jährige Autofahrerin war mit ihrem Wagen auf der auf der Hohenecker Straße unterwegs. Sie kam von der Leipziger Straße und wollte nach links in den Rauschenweg abbiegen. Dabei missachtete sie den Vorrang eines 24-Jährigen, der ihr mit seinem Mazda entgegenkam.

Trotz Vollbremsung konnte der 24-jährige Pkw-Fahrer einen Zusammenstoß nicht verhindern. Verletzt wurde niemand. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von jeweils etwa 1.500 Euro. |mhm

