POL-UL: (BC)Biberach - UPDATE- Erreichbarkeit Polizeirevier Biberach

Ulm (ots)

Aufgrund eines Wasserschadens und damit verbundenem technischen Defekt (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/4950642) war das Polizeirevier Biberach für den Bürger nicht erreichbar.

Die Polizei teilt nun mit, dass das Polizeirevier in den Räumen der Hochschule für Polizei, Birkenharder Straße 61 in Biberach untergekommen ist. Der Bürger kann sich dort an der Wache melden. Die Beamten der Biberacher Polizei kümmern sich wie gewohnt um die Anliegen. Besucherparkplätze sind vorhanden. Auch ist die Biberacher Polizei wieder wie gewohnt unter der Telefonnummer 07351/4470 zu erreichen.

Alternativ steht dem Bürger auch weiterhin die Internetwache unter dem link https://www.polizei-bw.de/internetwache/ zur Verfügung.

Claudia Kappeler, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

