Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Taxi-Zeche geprellt

Kaiserslautern (ots)

Um einen "Zechpreller" anzuzeigen, ist ein Taxifahrer in der Nacht zu Dienstag zur Polizeidienststelle in der Gaustraße gekommen. Der Mann gab zu Protokoll, dass er einen Fahrgast in Ramstein-Miesenbach abgeholt und nach Kaiserslautern zum Krankenhaus gefahren habe. Dort angekommen, habe der Unbekannte gesagt, dass er nur kurz nach seiner Tochter sehen wolle, die sich in der Ambulanz befinde, danach würde er wieder zum Taxi zurückkommen und die Rechnung bezahlen.

Der Taxifahrer wartete eineinhalb Stunden, doch der Fahrgast tauchte nicht mehr auf. Daraufhin entschloss sich der Mann, Anzeige wegen Betrugs zu erstatten. Die Ermittlungen nach dem Passagier - ein Mann Mitte 30, etwa 1,80 Meter groß, kräftig mit kurzen blonden Haaren - laufen. |cri

