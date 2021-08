Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Betrunken und aggressiv

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Über Notruf ging am Montagabend bei der Polizei der Hinweis ein, dass in Enkenbach-Alsenborn ein Mann mit einem Baseballschläger auf geparkte Fahrzeuge einschlage. Eine Streife rückte sofort aus und konnte den mutmaßlichen Täter noch vor Ort stellen. Der Baseballschläger lag in Einzelteilen zerbrochen auf der Fahrbahn.

Von den Polizeibeamten angesprochen, wurde der 29-jährige Mann sofort ausfallend und lies wüste Beleidigungen los. Weil der Mann stark alkoholisiert war und sich hochaggressiv verhielt, wurde er zur Verhinderung von Straftaten in Gewahrsam genommen. Laut Schnelltest hatte er einen Alkoholpegel von 2,30 Promille.

Beschädigte Fahrzeuge wurden vor Ort nicht festgestellt. Ersten Ermittlungen zufolge hatte der 29-Jährige seinen Frust an einem Metallpoller ausgelassen. Der Baseballschläger, der dabei zu Bruch ging, gehörte dem Mann selbst. Weiterer Sachschaden dürfte nicht entstanden sein. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell