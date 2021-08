Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Dreister Dieb heuchelt Hilfsbereitschaft

Kaiserslautern (ots)

Ein ziemlich dreister Diebstahl ist der Polizei am Montagvormittag aus der Eugen-Hertel-Straße gemeldet worden. Nach dem Täter wird gesucht. Von dem Mann liegt folgende Beschreibung vor: etwa 40 Jahre alt, ungefähr 1,85 Meter groß, sehr schmal, wenig Haare, grauer Kapuzenpullover, kurze Hose, ungepflegt.

Der Unbekannte war im nordöstlichen Stadtgebiet unterwegs und kam gegen 9.15 Uhr durch die Eugen-Hertel-Straße, als hier eine Seniorin gerade ihre Mülltonnen an die Straße stellen wollte. Der Mann bot der Dame seine Hilfe an, was die Frau auch annahm. Als sie aber gerade die zweite Mülltonne holen wollte, rannte der Unbekannte durch die geöffnete Eingangstür ins Haus der Seniorin, schnappte sich ihr Handy und den Geldbeutel - dann flüchtete er in unbekannte Richtung.

Zeugen, die den Täter vor oder nach der Tat gesehen haben, können sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2150 mit der Polizeiinspektion 1 in Verbindung setzen. |cri

