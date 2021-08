Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Streit endet mit Körperverletzung

Kaiserslautern (ots)

Auf dem Bahnhofsvorplatz sind am Dienstagnachmittag zwei Männer in Streit geraten. Die zunächst verbale Auseinandersetzung zwischen den 31 und 41 Jahre alten Kontrahenten eskalierte. Schließlich gingen sie mit geballten Fäusten aufeinander los. Der 41-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen im Gesicht.

Ursache für den Streit war offenbar eine Geldforderung des 31-jährigen Beschuldigten. Der Mann war so aufgebracht, dass er sich nicht beruhigen ließ. Da er drohte, sich und andere zu verletzen brachten ihn die Einsatzkräfte zur Dienststelle. Eine Richterin ordnete an, dass der 31-Jährige bis zum Mittwochmorgen im Gewahrsam verbleibt. Da der Beschuldigte offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand war und weitere Drohungen aussprach, verbrachten ihn Mitarbeiter der Ordnungsbehörde auf eigenen Wunsch in eine Klinik. Auf ihn kommt eine Anzeige wegen Körperverletzung zu. |mhm

