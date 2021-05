Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Versuchter Kraftfahrzeugdiebstahl/Einbruch in Kraftfahrzeug

Linz am Rhein (ots)

Am Mittwochabend beobachteten Zeugen einen Mann in der Straße In der Au, als er sich in verdächtiger Weise an einem geparkten Pkw zu schaffen machte. Nachdem er von einem Zeugen aus dem Fenster heraus angesprochen wurde, flüchtete er fußläufig. Durch sofortige Nacheile der Zeugen und der hinzugezogenen Polizei, konnte der Tatverdächtige im Bereich der B 42 festgestellt und dingfest gemacht werden. Es handelte sich um einen 32-jährigen Bewohner aus Linz, der keine weiteren Angaben zur Sache machte. Eine Überprüfung des Pkw ergab, dass kein Schaden erkennbar war. Offensichtlich hatte der Zeuge durch sein Verhalten weiteren Schaden vereitelt.

