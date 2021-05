Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Ladendiebstahl

Rheinbrohl (ots)

Am Mittwochmittag entwendete eine 43-jähre Frau au8 Bad Hönningen Kosmetikartikel in einem Drogeriemarkt in Rheinbrohl. Nachdem beim Ausgang die akustische Alarmanlage anschlug, wurde sie von einer Mitarbeiterin bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten.

