Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Betäubungsmittel aufgefunden

Verstoß gegen Corona-Verordnung

Bad Hönningen (ots)

Im Rahmen der Streife erkannten zwei Polizeibeamte der Polizeiinspektion in Linz am Mittwochabend drei Personen, die in der Sprudelstraße in Bad Hönningen aus einem Hinterhof kommend auf die Straße gingen. Bei der anschließenden Personenkontrolle fanden sie bei einem 31-jährigen Mann aus Bad Hönningen Betäubungsmittel, die sichergestellt wurden. Neben der Strafanzeige gegen den Mann meldeten die Polizisten die angetroffenen Personen der Kreisverwaltung Neuwied, zur Prüfung eines Corona-Verstoßes.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell