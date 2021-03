POL-WI-KvD: +++Wieder Taschendiebe unterwegs+++PKW beschädigt+++Unfallflucht+++Einbrecher unterwegs+++Diebstahl eines Anhängers+++Unfall mit hohem Sachschaden+++

Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

Wiesbaden (ots)

1. Taschendiebstahl

Wiesbaden, Kostheim, Hochheimer Straße, Freitag, 05.03.2021, 13:00 Uhr

(cp) In der Hochheimer Straße im Wiesbadener Stadtteil Mz.-Kostheim wurde am Freitagmittag ein 75-jähriger Mann Opfer einer Taschendiebin. Der Frankfurter war gegen 13:00 Uhr in einem dortigen Discounter einkaufen und wurde dabei von einer unbekannten Frau angerempelt. Kurze Zeit später stellte er fest, dass sein Portemonnaie fehlte. Die Täterin südosteuropäischer Erscheinung soll etwa 40 Jahre alt, schlank und 1,65-1,70 Meter groß gewesen sein. Sie soll dunkle wellige oder krause, schulterlange Haare gehabt und eine graue Jacke getragen haben. Zeugen werden gebeten sich unter 0611 / 3450 bei der Polizei zu melden.

2. Spiegel an Auto beschädigt - Täter festgenommen Wiesbaden, Dotzheim, Rheintalstraße 28 Freitag, 05.03.2021, 17:55 Uhr

(cp) Ein 38-jähriger Mann wurde am Freitagabend in Dotzheim dabei beobachtet, wie er eine in der Rheintalstraße abgestellten Mercedes beschädigte. Er konnte kurze Zeit später festgenommen werden. Anwohner meldeten den Mann gegen 17:55 Uhr bei der Polizei, da er auf dem Parkplatz einer dortigen Werkstatt an einem Mercedes ML 55 AMG den Außenspiegel beschädigt hatte. Aufgrund der guten Beschreibung konnte er durch die Polizei schnell und unweit der Werkstatt festgenommen werden. An dem SUV entstand ein Schaden von rund 500 Euro.

3. Nach Unfall mit Linienbus geflüchtet - Zeugen gesucht Wiesbaden, Mitte, Kaiser-Friedrich-Ring/Biebricher Allee Freitag, 05.03.2021, 23:58 Uhr

(cp) In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde ein Linienbus im Kaiser-Friedrich-Ring von einem Pkw touchiert und beschädigt. Der Verursacher flüchtete. Der Bus der Linie 48 befuhr gegen 23:58 Uhr auf der Busspur den 2. Ring in Richtung Hauptbahnhof. Auf dem Fahrstreifen links daneben und leicht versetzt fuhr ein dunkler Kombi, vermutlich ein Audi A6 Avant in die gleiche Richtung. Plötzlich bog dieser jedoch verbotenerweise nach rechts in die Biebricher Allee ab und übersah hierbei scheinbar den Bus, an dem durch die Kollision ein Schaden in Höhe von rund 6.000 Euro entstand. Verletzt wurde zum Glück niemand. Der Fahrer oder die Fahrerin des Kombis, der an der rechten hinteren Fahrzeugseite beschädigt sein dürfte, fuhr sofort nach dem Zusammenstoß weiter in Richtung Bahnhof. Hinweise nimmt das 3. Polizeirevier unter 0611 / 345-2340 entgegen.

4. 2 x in Wiesbaden-Biebrich eingebrochen Wiesbaden-Biebrich, Varusstraße und Dunantstraße Donnerstag, 04.03.2021, 17:00 Uhr bis Freitag, 05.03.2021, 08:55 Uhr (Varusstraße) Freitag, 05.03.2021, 17:00 Uhr bis 19:50 Uhr (Dunantstraße)

(schü) Gleich zweimal stiegen bisher Unbekannte in Biebrich in Häuser ein und entwendeten Schmuck und Bargeld. Während in der Varusstraße die Tatzeit zwischen den späten Nachmittagsstunden des Donnerstags und dem Freitagvormittag lag, schlugen die Täter in der Dunantstraße am Freitag zwischen 17:00 Uhr und kurz vor 20:00 Uhr zu. In der Varusstraße brachen die Täter eine Terrassentür auf und durchsuchten das Einfamilienhaus. Als Diebesgut erbeuteten die Einbrecher 50,-EUR Bargeld. Hinzu kam, dass die Einbrecher nach dem derzeitigen Ermittlungsstand bei ihrer Flucht auch noch einen Gartenzaun beschädigten. Es entstand neben dem genannten Diebstahlsschaden ein Sachschaden von ca. 1200,-EUR. In der Dunantstraße setzten die Einbrecher zunächst eine Außenüberwachungskamera außer Funktion, bevor sie ebenfalls eine Terrassentür aufhebelten und anschließend aus dem Haus Echtgold- und Modeschmuck stahlen. Hier beträgt der Sachschaden 50,-, der Diebstahlsschaden jedoch etwa 3800,-EUR. In beiden Fällen ermittelt die Wiesbadener Kriminalpolizei und erbittet Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0.

5. Einbrecher in Wiesbaden-Nordenstadt unterwegs Wiesbaden-Nordenstadt, Lessingweg Freitag, 05.03.2021, 18:00 Uhr bis 18:30 Uhr

(schü) Eine 80-jährige Wiesbadenerin und ihre Pflegekraft schauten gemeinsam fern, während bisher unbekannte Einbrecher in ein Haus im Lessingweg eindrangen. Am frühen Freitagabend nutzten die Einbrecher in Nordenstadt nach dem derzeitigen Ermittlungsstand einen Gartenstuhl, um an ein Schlafzimmerfenster zu gelangen und dieses zu öffnen. Durch das geöffnete Fenster gelangten sie in das Haus und durchsuchen dort einige Schränke. Im Anschluss entfernten sich die Täter ohne Beute. Zu einem Kontakt mit den Hausbewohnern kam es glücklicherweise nicht. Die Kriminalpolizei der Landeshauptstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

6. Trickdiebstahl,

Wiesbaden, Walkmühlstraße, Freitag, 05.03.2021, 12:30 Uhr

(Fu)Einer 83-jährigen Frau wurde am Freitagmittag in der Walkmühlstraße von einem Trickdieb eine Geldbörse aus einer Stofftasche entwendet, welche an ihrem Rollator hing. Die Bestohlene wurde gegen 15:50 Uhr von dem Unbekannten angesprochen und nach einer Straße befragt. Die 83 Jahre alte Dame entgegnete, dass es diese Straße im Viertel nicht geben würde. Diese Ablenkung nutzte wahrscheinlich ein zweiter Täter, der die Geldbörse der Geschädigten aus der Stofftasche herausnahm und dann in unbekannte Richtung flüchtete. In der Geldbörse befanden sich etwa 70 Euro Bargeld, Personalausweis, eine EC-Karte und diverse weitere Ausweise der Geschädigten. Der unbekannte Täter, welcher nach dem Weg gefragt hatte, soll männlich und 20 bis 30 Jahre alt gewesen sein. Hinweise nimmt das 1. Polizeirevier unter der Rufnummer (0611) 345-2140 entgegen.

7. Wohnungseinbruch,

Wiesbaden, Freudenbergstraße, Samstag, 06.03.2021, 18:00 Uhr bis Sonntag, 07.03.2021, 00:00 Uhr

(Fu)Am Samstag kam es in der Freudenbergstraße zu einem Wohnungseinbruch. In der Zeit von 18:00 Uhr bis 00:00 Uhr hebelten unbekannte Täter zunächst ein Fenster auf. Die komplette Wohnung wurde nach Wertgegenständen durchsucht. Es wurde u. a. ein Ring im Wert von mehreren Hundert Euro gestohlen. Die Täter konnten unerkannt flüchten. Die Kriminalpolizei Wiesbaden bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

8. Zeugenaufruf! Schwerer Diebstahl von Pkw-Anhänger, Wiesbaden-Schierstein, Saarbrücker Allee, Freitag, 05.03.2021, 21:34 Uhr

(Fu)Diebe erbeuteten am Freitagabend in der Saarbrücker Allee einen Anhänger im Wert von mehreren Tausend Euro. Gegen 21:30 Uhr machten sich bislang unbekannte Täter an einem Pkw-Anhänger zu schaffen. An dem Anhänger ist ein polnisches Kennzeichen DB-1271 P angebracht. Ermittlungen ergaben, dass ein weißer SUV zu der Tat verwendet worden sein könnte. Die Kriminalpolizei Wiesbaden bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden

9. Unfall mit hohem Sachschaden,

Wiesbaden-Naurod, Kirchhohl, Samstag, 06.03.2021, 15.30 Uhr

(akl) Am Samstag kam es gegen 15.30 Uhr zu einem Unfall an der Kreuzung Kirchhohl / Feldbergblick in Wiesbaden-Naurod, bei dem ein Sachschaden von 17.000 Euro entstand. Eine 81jährige Frau aus Auringen befuhr mit ihrem grauen Golf die Kirchhohl und beabsichtigte geradeaus auf die B455 aufzufahren. Aus dem Feldbergblick wollte ein Renault mit einer 45 Jahre alten Frau aus Wiesbaden am Steuer die vorfahrtsberechtigte Straße queren. Es kam zum Zusammenstoß auf der Kreuzung, bei dem beide Fahrzeuge so erheblich beschädigt wurden, dass sie abgeschleppt werden mussten.

