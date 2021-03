Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Mülltonne angezündet+++

Wiesbaden (ots)

1. Zeugen gesucht! Brand von Mülltonne, Mainz-Kastel, Castellumstraße, Dienstag, 02.03.2021, 01:54 Uhr

(Fu)In der Nacht zum Dienstag brannte in der Castellumstraße eine Großraummülltonne. Der Brand wurde um 01:54 Uhr durch eine Polizeistreife des 1. Polizeireviers festgestellt. Durch die Hitze wurden zwei weitere Mülltonnen in Mitleidenschaft gezogen. Durch die Feuerwehr Wiesbaden konnte ein weiteres Übergreifen des Brandes verhindert werden. Die Polizei geht von Brandstiftung aus und hofft auf Hinweise auf die Täter. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.500.- Euro. Die Kriminalpolizei Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

