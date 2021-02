POL-WI-KvD: Kontrollaktion+++Betrunken vom Roller gestürzt +++Fahrzeuge beschädigt+++Unfall in Fußgängerzone+++ PKW aufgebrochen+++unter Drogeneinfluss Fahrrad gefahren+++Streitigkeiten eskalieren

Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

1.Handy- und Gurtkontrollen

Wiesbaden, Schwalbacher Straße, Freitag, 26.02.2021, 11.00 Uhr bis 13.00 Uhr und Mainz-Kastel, Rampenstraße, Freitag, 26.02.2021, 14.00 Uhr bis 16.30 Uhr

(akl) Am Freitag führte der Regionale Verkehrsdienst der Polizeidirektion Wiesbaden zwischen 11.00 Uhr und 16.30 Uhr stationäre Verkehrskontrollen mit besonderem Augenmerk auf Handy- und Gurtverstöße durch. Die Kontrollstellen waren jeweils für 2-3 Stunden in der Schwalbacher Straße und in Mainz-Kastel in der Rampenstraße eingerichtet. Dabei wurden 12 Handyverstöße und 15 Gurtverstöße festgestellt und geahndet. In der Schwalbacher Straße wurde ein 35-jähriger Mann auf einem nicht für den öffentlichen Verkehr zugelassenen E-Scooter angehalten. Es ergaben sich Hinweise auf eine Drogenbeeinflussung des Rollerfahrers. Bei dem Mann wurde eine Blutprobe angeordnet und der Roller sichergestellt. Er muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren für Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, das Pflichtversicherungsgesetz, die Abgabenordnung und dem Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten.

2. Betrunken vom Roller gestürzt Wiesbaden, Friedrich-Ebert-Allee, Samstag, 27.02.2021, 02.45 Uhr

(pk) Am 27.02.2021 gegen 02:45 Uhr stürzte ein Pärchen in der Friedrich-Ebert-Allee mit einem E-Roller, da der 23-jährige Fahrer aus Hochheim am Main einen Poller auf dem Gehweg übersah. Die 26-jährige Mitfahrerin touchierte bei dem Sturz den Poller, wobei sie sich schwer verletzte und mit dem Rettungsdienst in ein Wiesbadener Krankenhaus gebracht wurde. Aufgrund seiner Alkoholisierung wurde dem Fahrer auf dem 1. Polizeirevier Wiesbaden Blut abgenommen. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung und Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

3. Mehrere Fahrzeuge beschädigt, Wiesbaden, Freitag 26.02.2021 bis Samstag 27.02.2021

(kk)In der Zeit von Freitagnachmittag bis Samstagabend wurden geparkte Fahrzeuge beschädigt. Es entstand insgesamt ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Unbekannte Täter beschädigten an einem Kia in der Robert-Schuman-Straße die Außenspiegel und eine Rückleuchte. An einem Audi in Mainz-Kostheim wurden die Reifen beschädigt und die Beifahrerseite zerkratzt. In einem Fall in der Reichsapfelstraße wurde an einem Hyundai ein Außenspiegel beschädigt und an einem Opel in der Johannes-Maaß-Straße wurde die Heckscheibe eingeschlagen.

4. Unfall in Fußgängerzone - Kind verletzt Wiesbaden, Kirchgasse Samstag, 27.02.2021, 16.40 Uhr

(kk)In der Kirchgasse wurde am Samstagnachmittag ein Kind bei einem Verkehrsunfall verletzt. Gegen 16.40 Uhr befuhr ein 18-jähriger Wiesbadener mit seinem Fahrrad die Fußgängerzone. Dort stieß er mit einem 7-Jährigen zusammen, der zu Boden fiel und sich verletzte. Mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen wurde der 7-Jährige in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

5. PKW aufgebrochen, Wiesbaden, August-Bebel-Straße, Freitag, 26.02.2021 bis Samstag, 27.02.2021

(kk)Wie der Polizei am Samstag mitgeteilt wurde, haben unbekannte Täter einen in der August-Bebel-Straße parkenden roten BMW auf unbekannte Art geöffnet. Aus dem Wageninneren wurden das Navigationsgerät und die Airbags gestohlen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0.

6. Kontrollaktion bringt diverse Verkehrsverstöße zu Tage, Stadtbereich Wiesbaden, 27.02.2021 bis 28.02.2021

(kk)In der Zeit von Freitagnachmittag bis Samstagnacht führte der Regionale Verkehrsdienst Wiesbaden mehrere Kontrollaktionen durch, mit Schwerpunkt Raser, Tuner und Poser. Insgesamt wurden im Rahmen der im Stadtbereich durchgeführten Kontrollen 11 Kraftfahrzeuge und 15 Personen kontrolliert. Es wurden vier Verkehrsordnungswidrigkeiten festgestellt und entsprechend verfolgt. In zwei Fällen stellten die Beamten technische Veränderungen an den kontrollierten Kraftfahrzeugen fest, die zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führten. Ein Mercedes-Fahrer war bereits am Freitag, 26.02.2021, ins Visier des Regionalen Verkehrsdienstes geraten, da an seinem Fahrzeug die Abgasanlage manipuliert worden war und somit die Betriebserlaubnis für das Fahrzeug erloschen war. Ihm wurde zu diesem Zeitpunkt die Weiterfahrt lediglich zur Wiedererlangung der Betriebserlaubnis gestattet. Am späten Samstagabend fiel der Mann mit eben diesem Mercedes durch wiederholt starkes Beschleunigen und anschließendes wieder Abbremsen auf. Der Fahrzeugführer schien bei der nun durchgeführten Kontrolle unbelehrbar zu sein. Dies hatte für ihn zur Folge, dass sein Fahrzeug noch vor Ort stillgelegt werden musste, da die nun festgestellte Fahrt offensichtlich nicht zu einer Zulassungs- oder Prüfstelle erfolgte, um eine Betriebserlaubnis für den Mercedes zu erlangen.

7. Geparkter Pkw im Visier von Autoaufbrechern, Wiesbaden, Dotzheimer Straße, Freitag, 26.02.2021, 18:00 Uhr bis Samstag, 27.02.2021, 13:00 Uhr

(Fu)Zwischen Freitagabend und Samstagmittag wurde in der Dotzheimer Straße ein geparkter grauer BMW Ziel von Autoaufbrechern. Die Unbekannten öffneten den verschlossenen Pkw auf unbekannte Art und Weise und durchsuchten den Fahrzeuginnenraum. Im Handschuhfach entwendeten die Diebe u. a. eine Sonnenbrille und ein USB-Ladekabel im Wert von etwa 100 Euro. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

8. Unter Drogeneinfluss Fahrrad gefahren, Wiesbaden, Kostheim, Hallgarter Straße, Sonntag, 28.02.2021, 03:30 Uhr

(Fu)Beamte vom 2. Polizeirevier haben in der Nacht zum Sonntag einen Mountainbikefahrer angehalten, der allem Anschein nach unter Drogeneinfluss stand. Der 45-Jährige aus Mainz-Kastel fiel den Beamten auf, als er mit Schlangenlinien aus Richtung Kostheimer Landstraße in Richtung Hochheimer Straße unterwegs war. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf Kokain, woraufhin eine Blutentnahme angeordnet- und durch einen Arzt durchgeführt wurde. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

9. Verbale Streitigkeiten münden in Handgreiflichkeiten, Wiesbaden-Erbenheim, Oberfeld Samstag, 27.02.2021, 12:45 Uhr

(Fu)Am Samstagmittag kam es in Wiesbaden-Erbenheim zu einer handfesten Auseinandersetzung in einer Gaststätte. Gegen 12:45 Uhr gerieten zwei Wiesbadener im Alter von 23 und 40 Jahren aneinander. Der 23 Jahre alte Angreifer schlug seinen Kontrahenten zu Boden und verletzte diesen leicht im Gesicht. Die Personalien des Täters konnten ermittelt werden. Gegen den 23-Jährigen wird nun wegen Körperverletzung ermittelt. Das 4. Polizeirevier in Wiesbaden hat die Ermittlungen übernommen.

