Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Berauschter Autofahrer +++ zwei Schockanrufe +++ mehrere Diebstähle +++ zwei Einbrüche +++ Unfall mit Fußgängerin +++ Reifen zerstochen +++Person mit Messer verletzt+++

Wiesbaden (ots)

1. Autofahrer unter Drogeneinfluss stehend gestoppt, Wiesbaden, Schiersteiner Straße, Freitag, 19.02.2021, 03:20 Uhr (Fu)In Wiesbaden wurde ein fahruntüchtiger Fahrzeugführer durch die Polizei gestoppt. Am Freitagmorgen wurde der Autofahrer durch eine Streife des 3. Polizeireviers angehalten und kontrolliert. Die Beamten stellten bei einem Test fest, dass der 28 -jährige Wiesbadener unter dem Einfluss von Drogen stand. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und durch einen Arzt durchgeführt. Der Wiesbadener muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren verantworten.

2. Vortäuschen von Notlagen zweimal gescheitert, Wiesbaden-Bierstadt und Wiesbaden-Biebrich, Oberlinstraße und Straße der Republik Freitag, 19.02.2021, 13:50 Uhr und 14:455 Uhr (Fu)Am Freitagmittag wurden zwei Seniorinnen aus Wiesbaden von sogenannten "Schockanrufen" heimgesucht. Die 83-jährige Bierstädterin wurde von einer Frau angerufen die auf Nachfrage angab, ihre Nichte zu sein. Die unbekannte Frau am Telefon verlangte nach einem unbezifferten Geldbetrag für eine größere Anschaffung. Dies kam der Seniorin komisch vor und beendete daraufhin folgerichtig das Gespräch. Die 65-jährige Biebricherin wird ebenfalls von Unbekannten angerufen. Der oder die Täter geben sich abwechselnd als Opfer oder Polizisten aus und verlangen eine Kaution von etwa 40.000 Euro. Die Geschädigte geht auf die Geldforderung nicht ein und legt kurzerhand auf. "Alles richtig gemacht" Lassen Sie sich nicht auf die Masche ein und beenden Sie solche Gespräche sofort.

3. Geldbörse und Handy in Drogerie gestohlen, Wiesbaden Rheingauviertel, Kurt-Schumacher-Ring Freitag, 19.02.2021, 12:00 Uhr bis 12:35 Uhr (Fu)Diebe haben am Freitagmittag in einer Drogerie im Kurt-Schumacher-Ring in Wiesbaden zweimal hintereinander zugeschlagen. Die beiden Geschädigten waren unabhängig voneinander zwischen 12.00 Uhr und 12:35 Uhr in der Drogerie einkaufen. Eine 67-jährige Frau aus Wiesbaden hatte ihren Einkaufsbeutel an den Einkaufswagen angehängt. In einem unbeobachteten Moment schlug der Dieb zu und entwendete besagten Einkaufsbeutel. In diesem befanden sich verschiedene Ausweispapiere, Schlüsselbund und eine Geldbörse mit Kleingeld. Die 67- Jährige bemerkte den Diebstahl erst an der Kasse. Eine 27- Jährige Frau aus Darmstadt befand sich mit ihrem Bruder ebenfalls in der Drogerie. Sie wurde beim Einkauf von einem Unbekannten abgelenkt, welcher unbemerkt ihr Handy aus der Jackentasche entwendete. Bitte legen Sie keine Geldbörsen, Wertsachen, EC Karten unbeaufsichtigt in den Einkaufswagen. Verstauen sie diese Gegenstände dicht am Körper in die Innentaschen ihrer Jacken oder Mäntel.

4. Taschendiebstahl in einem Discounter, Wiesbaden-Bierstadt, Rostocker Straße Freitag, 19.02.2021, 12:30 Uhr bis 13:15 Uhr (Fu)Am Freitagmittag wurde einem 83-Jährigen aus Wiesbaden in einem Lebensmittelgeschäft durch einen Taschendieb die Geldbörse gestohlen. Der Geschädigte befand sich von 12:30 Uhr bis 13:15 Uhr in dem Discounter. Der Senior bemerkte schließlich den Verlust seines Geldbeutels, welcher sich in seiner Hosentasche befand. In dem Geldbeutel sollen sich mehrere Hundert Euro sowie einige Kreditkarten befunden haben.

5. Im Schlaf bestohlen worden,

Wiesbaden, Schwalbacher Straße Donnerstag, 18.02.2021, 22:00 Uhr (Fu)Am Donnerstagabend wurde ein 50-Jähriger aus Wiesbaden im Schlaf bestohlen. Der Geschädigte hielt sich im Außenbereich einer Pizzeria auf und schlief dort ein. Nach einer gewissen Zeitspanne erwachte der Mann und stellte den Verlust seiner Jacke fest. In dieser befanden sich unter anderem sein Handy, sowie sein Portemonnaie mit Ausweisdokumenten und etwa 25 Euro. Hinweisgeber melden sich bitte beim 1. Polizeirevier in Wiesbaden unter (0611) -345-2140

6. Zwei Wohnungseinbrüche,

Wiesbaden-Auringen, Dreiherrenstein, Freitag, 19.02.2021, 18.40 Uhr - 21.00 Uhr und Wiesbaden, Daimlerstraße, Freitag, 19.02.2021, 16.00 Uhr - 22.20 Uhr (akl) In Wiesbaden-Auringen ist am Freitagabend in der Zeit zwischen 18.40 Uhr und 21.00 Uhr in eine Wohnung in der Straße Dreiherrenstein eingebrochen worden. Unbekannte drangen über die Terrassentür in die Wohnung ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Hierbei entwendeten sie Schmuck und Bargeld. Am selben Abend zwischen 16.00 Uhr und 22.20 Uhr gelangten Einbrecher durch das Aufhebeln eines Fensters in eine Erdgeschoßwohnung in der Daimlerstraße. Auch hier wurden die Räume durchsucht und Uhren, Schuck sowie Bargeld entwendet. Anschließend gelang die Flucht über die Balkontür. Im Tatzeitraum wurde eine männliche Person beobachtet, die vor dem Balkon auf- und abgegangen sein soll. Der Mann soll 180 - 185 cm groß, von normaler Statur und etwa 45 Jahre alt gewesen sein. Er habe helle Haut und kurze blonde Haare gehabt und sei komplett dunkel gekleidet gewesen. Ob die Person mit der Tat in Zusammenhang steht, bedarf weiterer Ermittlungen. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.

7. Fußgängerin angefahren,

Wiesbaden, Söhnleinstraße, Samstag, 20.02.2021, 08.00 Uhr (akl) Am Samstagmorgen ereignete sich in der Söhnleinstraße in Schierstein ein Verkehrsunfall, bei dem eine 37jährige Fußgängerin aus Schlangenbad schwer verletzt wurde. Ein 25jähriger Mann aus Wiesbaden befuhr gegen 08.00 Uhr mit seinem schwarzen Opel Corsa die Neckarstraße und beabsichtigte nach links in die Söhnleinstraße abzubiegen. Nachdem die Ampel auf Grün schaltete, fuhr er los und übersah dabei die regelgerecht querende Fußgängerin. Diese wurde vom PKW erfasst und zu Boden geschleudert. Durch den Rettungsdienst wurde sie in ein Wiesbadener Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von 1600 Euro.

8. Reifen zerstochen,

Wiesbaden, Schwalbacher Straße, zwischen Freitag, 19.02.2021, 23.00 Uhr und Samstag, 20.02.2021, 09.00 Uhr (akl) In der Nacht von Freitag auf Samstag sind in der Schwalbacher Straße zwischen 23.00 Uhr und 09.00 Uhr an drei PKW insgesamt neun Reifen beschädigt worden. Die Fahrzeuge waren in einem Hof und an der Straße geparkt. An zwei schwarzen Jeep Cherokee wurden jeweils alle vier Reifen und an einem weißen BMW der linke Vorderreifen zerstochen. Die Ermittlungsgruppe des 1. Polizeireviers bittet Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2140 zu melden.

9. Geldbörse entwendet,

Wiesbaden, Taunusstraße Samstag, 20.02.2021, 11:50 Uhr (schü) Um die Mittagszeit stand ein 82-jähriger Wiesbadener in einer Schlange vor einem Restaurant in der Taunusstraße, um dort bestelltes Essen zu bezahlen und abzuholen. Er konnte die bestellten Speisen noch bezahlen, stellte jedoch unmittelbar danach fest, dass ihm seine Geldbörse aus einer Manteltasche entwendet wurde. Als mögliche Diebe kommen nach Angaben des Bestohlenen zwei Männer in Betracht, die er wie folgt beschreibt: Täter 1: männlich, ca. 45 Jahre alt, ca. 1,80 Meter groß, schlank, mittelblonde, mittellange Haare, gekleidet mit einer dunkelblauen Jacke. Täter 2: männlich, ca. 1,75 Meter groß, mittelblonde, kurze Haare. Der Diebstahlsschaden beträgt ungefähr 80,- Euro. Die Ermittlungsgruppe des 1. Polizeireviers ermittelt und erbittet Hinweise unter der Telefonnummer (0611)345-2140.

10. Drei Brände in Kostheim

Mainz-Kostheim, Linzer Straße, Bischofsheimer Straße, Grazer Straße Samstag, 20.02.2021, 02:00 Uhr bis 02:07 Uhr (schü) In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in Kostheim zu drei Bränden, die nach dem derzeitigen Ermittlungsstand vorsätzlich verursacht wurden. Innerhalb von 10 Minuten wurden drei Brandorte gemeldet, die nicht weit voneinander entfernt liegen. In der Linzer- und der Bischofsheimer Straße entzündeten bisher unbekannte Täter jeweils eine Großraummülltonne, die komplett zerstört wurden. In der Grazer Straße wurden drei Mülltonnen angezündet. Durch das Feuer wurde auch ein Wohnhaus in Mitleidenschaft gezogen, indem die Fassade und die Dämmung durch das Feuer beschädigt wurden. Es entstand insgesamt ein Sachschaden von über 10.000 Euro. Eine Zeugin hatte in der Nähe des Brandortes in der Linzer Straße drei Personen festgestellt, von denen sie eine als schwarz gekleidet beschreiben konnte. Diese Person hätte eine schwarze Mütze oder Kapuze getragen. Die beiden anderen konnte die Zeugin nicht beschreiben. Ein weiterer Zeuge hatte zur Tatzeit, ebenfalls im Bereich dieses Brandortes, eine männliche Person festgestellt, die er als ca. 30 Jahre alt und 1,70 bis 1,75 Meter groß beschrieb. Auch hier hatte der Zeuge dunkle Bekleidung und eine schwarze Mütze gesehen. Ob diese Personen etwas mit den Brandlegungen zu tun haben, ist nach derzeitigem Stand der Ermittlungen unklar. Die Kriminalpolizei der Landeshauptstadt ermittelt und bittet Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

11. Person mit Messer verletzt,

Wiesbaden, Marcobrunnerstraße, Samstag, 20.02.2021, 18.20 Uhr (ds) Am frühen Samstagabend wurde eine junge Frau in der Macobrunnerstraße mit einem Messer verletzt; eine weitere junge Frau erlitt leichte Kopfverletzungen. Die zwei Jugendlichen im Alter von 15 und 16 Jahren wurden gegen 18.20 Uhr von einem bisher unbekannten Mann angesprochen. Beide Frauen lehnten den Kontaktversuch jedoch ab. Daraufhin schubste der Täter die 16-Jährige, so dass diese mit dem Kopf auf den Boden fiel. Anschließend stach der Unbekannte der 15-Jährigen ein Messer in das Bein. Der Täter konnte schließlich unerkannt flüchten. Die beiden jungen Frauen wurden zur Behandlung in ein Wiesbadener Krankenhaus gebracht. Der Täter soll ca. 22 Jahre alt, 170cm groß und muskulös gewesen sein. Er trug eine Mund-Nasen-Bedeckung und war mit einer schwarzen Jacke und grauer Jogginghose bekleidet. Das 3. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Nummer (0611) 345-2340 zu melden.

Original-Content von: Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell