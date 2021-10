Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Motorroller entwendet - Zeugin entdeckt Fahrzeug im Maisfeld

Enger (ots)

(jd) Eine Anwohnerin des Elsternwegs bemerkte gestern (4.10.) gegen Mittag einen Motorroller, der sich zwischen einem Maisfeld und einer Hecke nahe der Straße befand. Die Frau verständigte die Polizei, die feststellte, dass das Kleinkraftrad einer 58-jährigen Engeranerin gehört, der dieses in der Große Feldstraße entwendet wurde. Nachdem das Fahrzeug aus dem Maisfeld gezogen wurde, startete der 27-jährige Mitarbeiter eines Lohnunternehmens mit den Mäharbeiten auf dem Feld. Dabei gerieten Metallteile der Verkleidung des augenscheinlich beschädigten Rollers in das Mähwerk. Inwieweit hierbei ein Sachschaden am Mähdrescher entstanden ist, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Der Schaden an dem Motorroller liegt bei rund 1000 Euro. Eine 83-jährige Anwohnerin bemerkte am Sonntag, gegen 19.30 Uhr einen schlanken, etwa 30 Jahre alten Mann nahe des Feldes. Inwieweit dieser mit dem Diebstahl in Verbindung steht, ist ebenfalls Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei bittet den Mann oder weitere Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell