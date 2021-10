Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Gartenlauben und Holzunterstand ausgebrannt- Brandstiftungen nicht ausgeschlossen

Herford (ots)

(sls) Am Dienstag (5.10.) kam es in Herford zu zwei Bränden, die durch die Feuerwehr Herford gelöscht werden mussten. Zunächst gerieten um 08.40 Uhr drei Gartenlauben in einer Kleingartenanlage im Vodice-Ufer in Brand. Durch das Feuer wurde eine Gartenlaube im Bereich des Vordaches und der Wand beschädigt. Bei einer anliegenden Laube sind durch die Hitze Glasfenster zerborsten und auch Plexiglasfenster geschmolzen. Der vordere Dachbereich wies ebenfalls Brandschäden auf. Ein Holzunterstand und das darin gelagerte Holze, die Außenfassade und der Dachbalken einer dritten Gartenlaube wurden ebenfalls bei dem Brand beschädigt. Durch die Feuerwehr Herford und mit Unterstützung von etlichen Helfern konnte der Brand gelöscht werden. Erste Ermittlungen durch die Kriminalpolizei ergaben, dass bislang unbekannte Täter die drei Gartenlauben augenscheinlich in Brand setzten und diese dadurch erheblich beschädigt wurden. Die Schadenshöhe wird auf ca. 5000 Euro geschätzt. Am gleichen Abend gegen 20.30 Uhr kam es zu einem weiteren Einsatz von Polizei und Feuerwehr. Auf dem Gelände der Diakonie-Stiftung an der Enger Straße brannte ein Holzunterstand und die darin befindlichen Mülltonnen vollständig aus. Durch das Feuer wurde umherstehende Bäume, Sträucher und auch die Jalousie eines Fensters ebenfalls beschädigt. Der Brand konnte nach kurzer Zeit gelöscht werden. Der Sachschaden wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur möglichen Brandursache dauern noch an. Die Kriminalpolizei hofft auf weitere Zeugen, die Hinweise zu den Bränden in der Kleingartenanlage oder dem Holzunterstand geben können. Bitte melden sie sich unter der Telefonnummer 05221-8880.

