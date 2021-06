Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schwarmstedt: Taschendiebe erfolgreich; Honerdingen: Diebstahl aus Rohbau; Wietzendorf: Einbruch am Sportplatz; Walsrode

Soltau: Heranwachsende Autofahrer unter Drogeneinfluss

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 29.06.2021 Nr. 1

28.06 / Taschendiebe erfolgreich

Schwarmstedt: Taschendiebe entwendeten am Montag, zwischen 16.35 und 16.50 Uhr in der Aldi-Filiale an der Celler Straße die Geldbörse eines 84jährigen Mannes. Das Opfer wurde abgelenkt, indem eine Täterin Süßigkeiten in seinen Einkaufswagen legte und anschließend so tat, als habe sie sich im Wagen geirrt. Zeitgleich trat ein Mann seitlich an das im Gespräch mit seiner Komplizin befindliche Opfer heran und entnahm unbemerkt das Portmonee aus der vorderen Hosentasche. Der Schaden wird auf rund 550 Euro geschätzt.

28.06 / Diebstahl aus Rohbau

Honerdingen: Unbekannte entwendeten am vergangenen Wochenende aus zwei Rohbauten an der Straße Im Schlage einen Rasenmäher, einen Betonmischer und zwei Kabeltrommeln. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Walsrode unter 05161/984480.

27.06 / Einbruch am Sportplatz

Wietzendorf: In der Zeit zwischen Samstag,19. und Sonntag, 27.06.2021 schlugen Unbekannte am Sportplatz in Wietzendorf sowohl die Scheibe eines Aushangkastens als auch das Fenster des Kassenhäuschens ein und entwendeten zwei Ballnetze mit jeweils zehn Fußbällen. Der Gesamtschaden wird auf rund 900 Euro geschätzt. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Wietzendorf unter 05196/963760 entgegen.

28.06 / Heranwachsende Autofahrer unter Drogeneinfluss

Walsrode / Soltau: Polizeibeamte kontrollierten am Montagabend einen 20jährigen Autofahrer auf der Cordinger Straße in Walsrode und ließen ihn einen Drogentest durchführen. Der Test reagierte positiv auf Cannabis. Etwa zeitgleich wurde ein 19jähriger Pkw-Fahrer in Soltau, an der Straße Am Bahnhof überprüft. Auch bei ihm besteht der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Cannabis sein Auto fuhr. Die Polizeibeamten ließen jeweils eine Blutprobe entnehmen und leiteten ein Verfahren ein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell