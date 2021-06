Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: 1. Soltau, Verkehrskontrollen 2. Schwarmstedt, Fahrt unter Drogeneinfluss 3. Schwarmstedt, Holz von Baustelle entwendet

Heidekreis (ots)

1. Soltau, Verkehrskontrollen:

Am Sonntagmorgen gegen 02.00 Uhr wird in der Kampstraße ein 28-jähriger Soltauer Pkw-Fahrer kontrolliert. Hierbei wird festgestellt, dass er unter Alkoholbeeinflussung steht. Eine Überprüfung mit einem gerichtsverwertbaren Atemalkoholtestgerät ergibt für ihn genau den Grenzwert von 0,5 Promille, so dass ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt wird.

Eine Stunde später, gegen 03.00 Uhr, fällt der Streifenbesatzung im Bornkamp ein betrunkener Radfahrer auf, welcher sich der polizeilichen Kontrolle zweimal durch Flucht entziehen kann, bevor er gestoppt werden kann. Ein angebotener freiwilliger Alcotest wird von dem 19-jährigen Soltauer abgelehnt. Eine Blutentnahme, die Einleitung eines Strafverfahrens und die Untersagung der Weiterfahrt wird allerdings trotzdem durchgeführt.

Ein weiterer Radfahrer wurde bereits Samstagnacht gegen 23.30 Uhr in der Walsroder Straße kontrolliert. Im Rahmen der Überprüfung wurde keine Beeinflussung der Fahrtüchtigkeit durch Alkohol oder Drogen festgestellt. Ein Strafverfahren wurde trotzdem eingeleitet, da der 27-jährige Soltauer aufgrund eines von ihm ausgehenden starken Cannabisgeruchs im weiteren Verlauf durchsucht wurde, was zum Auffinden einer geringen Menge eben solches führte.

2. Schwarmstedt, Fahrt unter Drogeneinfluss:

Polizeibeamte kontrollierten in den frühen Abendstunden des 25.06. einen 45-jährigen PKW-Führer aus Essel auf der "Celler Straße" in 29690 Schwarmstedt. Im Rahmen der Kontrolle zeigte der Mann körperliche Auffälligkeiten. Ein anschließender Drogenvortest bestätigte den Verdacht der Beamten, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen sowie die Weiterfahrt untersagt.

3. Schwarmstedt, Holz von Baustelle entwendet:

Führen nur die derzeitigen Holzpreise zu solchen Umständen? In der Nacht von Freitag auf Samstag entwendeten unbekannte Täter von einer Baustelle im "Heckenbergweg" in 29690 Schwarmstedt diverses Bauholz im Gesamtwert von 2500. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Schwarmstedt erbeten.

4. Bad Fallingbostel, Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel:

Am späten Freitagvormittag kontrollierten Beamte das PK Bad Fallingbostel einen Nissan Almera auf der A7 in Fahrtrichtung Hamburg in der Gemarkung Walsrode. Der 42-jährige Fahrzeugführende wies Auffälligkeiten auf, die auf den Konsum von berauschenden Mitteln hindeuteten. Ein durchgeführter Vortest reagierte positiv. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

5. Reiseverkehr - Stau, Mehrere Verkehrsunfälle auf der Autobahn:

Am Samstag ereigneten sich mehrere Verkehrsunfälle auf der Autobahn. Ein Schwerpunkt lag hier auf der A7 in Fahrtrichtung Hamburg zwischen dem Walsroder Dreieck und Bad Fallingbostel. Aufgrund der Fahrbahnverengung von drei auf zwei Fahrstreifen kam es zu Staubildungen und in der Folge zu fünf Auffahrunfällen, teilweise mit mehreren Beteiligten. Bei zwei Verkehrsunfällen verletzten sich insgesamt fünf Personen leicht. Der entstandene Sachschaden wird auf 24000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell