Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Lünzenbrockhof: Silageballen brennt; Bad Fallingbostel: Vandalismus; Wietzendorf: Beifahrerseite zerkratzt; Rethem: Reifenstecher: Polizei sucht älteren Herrn als Augenzeugen

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 24.06.2021 Nr. 1

23.06 / Silageballen brennt

Lünzenbrockhof: Am Mittwoch, gegen 17.30 Uhr geriet auf einem Abstellplatz für landwirtschaftliche Geräte aus unbekannter Ursache einer von zwei auf einem Anhänger gelagerten Silageballen in Brand. Der Anhänger wurde auf einen Acker gezogen und der Ballen von der Feuerwehr gelöscht. Personen wurden nicht verletzt. Da der zweite Ballen im Inneren eine enorme Wärmeentwicklung aufwies, könnte eine Selbstentzündung brandursächlich gewesen sein.

22.06 / Vandalismus

Bad Fallingbostel: Unbekannte rissen in der Zeit zwischen dem 01.06. und 22.06.21 am "Vatertagsplatz" an der Teichstraße eine Ruhebank inklusive Mülleimer aus der Verankerung. Der Schaden wird auf rund 1.600 Euro geschätzt. Hinweise zum Geschehen nimmt die Polizei Bad Fallingbostel unter 05161/9720 entgegen.

23.06 / Beifahrerseite zerkratzt

Wietzendorf: Unbekannte zerkratzten am Mittwoch, zwischen 13.00 und 14.00 Uhr den Lack der kompletten Beifahrerseite eines VW Touareg. Das Fahrzeug war auf dem Parkplatz vor dem Restaurant "Miss Pepper" an der Straße Am Hanfberg abgestellt. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Hinweise zur Tat bitte an die Polizei Wietzendorf unter 05196/963760.

24.06 / Reifenstecher: Polizei sucht älteren Herrn als Augenzeugen

Rethem: Unbekannte zerstachen am vergangenen Freitag, 18.06.21, gegen 16.15 Uhr auf dem Aldi-Parkplatz an der Stöckener Straße zwei Reifen eines Mercedes CLK. Ein älterer Mann gab gegenüber der Fahrzeughalterin an, dass er zwei Jugendliche bei der Tat beobachtet habe. Seine Personalien gab der Mann nicht an. Die Polizei Rethem bittet den älteren Herrn sowie weitere Zeugen der Tat sich unter 05165/291340 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell