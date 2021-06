Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode: Deko-Palmen entwendet; Grindau: Reifen an Haltestelle zerstochen

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 25.06.2021 Nr. 1

24.06 / Deko-Palmen entwendet

Walsrode: Unbekannte entwendeten von Mittwoch auf Donnerstag vom Gelände des Schützenvereins Vorwalsrode am Bismarkring vier Deko-Palmen im Wert von rund 3.200 Euro. Um mit einem Fahrzeug auf das Grundstück zu gelangen, rissen sie einen Sperrpfosten aus dem Boden und brachen ein Tor auf. Hinweise zum Geschehen nimmt die Polizei Walsrode unter 05161/984480 entgegen.

24.06 / Reifen an Haltestelle zerstochen

Grindau: Unbekannte zerstachen am Donnerstagmorgen, zwischen 07.50 und 08.20 Uhr die Reifen zweier 24er Mountainbikes der Marke Bikestar, die an der Haltestelle am Schützenhaus in Grindau abgestellt waren. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Schwarmstedt unter 05071/800350.

