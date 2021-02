Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ettlingen: 30-Jähriger fuhr unter Drogeneinfluss

Karlsruhe (ots)

Ein Renault-Fahrer nahm am Dienstag, gegen 17:50 Uhr, in Ettlingen am Straßenverkehr teil, obwohl er offensichtlich unter dem Einfluss von Drogen stand.

Der Fahrzeuglenker fiel der Streife in der Pforzheimer Straße auf, da er ohne Freisprecheinrichtung während der Fahrt telefonierte und in der Folge Fußgänger an einem Zebrastreifen nicht überqueren ließ. Bei der anschließend durchgeführten Kontrolle verlief der Drogentest des 30-Jährigen positiv.

Bei dem Fahrzeugführer wurde eine Blutentnahme durchgeführt, des Weiteren die Weiterfahrt untersagt und er muss mit dem Entzug der Fahrerlaubnis rechnen.

Matthias Göhrig, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell