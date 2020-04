Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Maikammer - Polizeibeamte bei Einsatz verletzt

Bild-Infos

Download

Maikammer (ots)

Am 23.04.2020 gegen 16:15 Uhr wurde der Polizeiinspektion Edenkoben ein Nachbarschaftsstreit in Kirrweiler gemeldet. Im Rahmen der Personalienfeststellung attackierte die 56-jährige Beschuldigte unvermittelt die eingesetzten Polizeibeamten, sodass diese leichte Verletzungen in Form von Prellungen und Schürfwunden davontrugen. Die 56-jährige wurde einem Krankenhaus zugeführt.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Edenkoben

Mike Bourdy



Telefon: 06323 955 0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell