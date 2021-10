Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte durchwühlen Schränke - Einbruch in Autohaus

Hiddenhausen (ots)

(jd) Der Mitarbeiter eines Autohauses an der Bünder Straße bemerkte am Mittwoch (6.10.), um 7.20 Uhr, dass Schränke und Schubladen der Büros geöffnet waren und Unbekannte diese offensichtlich durchsucht hatten. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten in der Nähe eines Fensters im hinteren Bereich des Gebäudes ein Werkzeug sicher, mit dem die Scheibe offensichtlich aufgebrochen wurde. Mittels eines Steins schlugen der oder die Unbekannten dann das Fenster der Verbindungstür zwischen Verkaufsfläche und Büroräumen ein. Ersten Auswertungen des Videomaterials zufolge liegt der Tatzeitpunkt etwa um 3.14 Uhr in der Nacht. Die weitere Auswertung und die Ermittlungen, auch zu möglichem Diebesgut, dauern noch an. Die Polizei bittet Zeugen, die im Bereich der Bünder Straße in der Nacht zu Mittwoch auffällige Beobachtungen gemacht haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell