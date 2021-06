Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung mit einer schwer verletzten Person auf einem E-Scooter

Oberhausen (ots)

Am 13.06.2021 um 21:05 Uhr kam es an der Grenzstraße 61, an der dortigen Lichtzeichenanlage, zu einem Alleinunfall eines 56 jährigen Mannes. Dieser wollte bei Grünlicht der Fußgänger-Lichtzeichenanlage die Straßenseite mittels seines E-Scooter wechseln. Auf der anderen Straßenseite stieß der Vorderreifen des E-Scooters gegen den erhöhten Bürgersteig und der Fahrer stürzte über den Lenker, schlug mit dem Kopf zuerst auf die Straße auf und blieb bewußtlos liegen. Eine zufällig vorbei kommende Polizeistreife wurde von einer 28 jährigen Zeugin auf den verletzten Mann aufmerksam gemacht. Diese leistete sofortige Ersthilfe und verständigte Rettungskräfte der Berufsfeuerwehr Oberhausen. Untersuchungen des Verletzten im Krankenhaus ergaben schwere Verletzungen im Schädelbereich, die eine Notoperation erforderlich machten. Aufgrund der Schwere der Verletzung besteht Lebensgefahr. Zum Zeitpunkt des Unfalls trug der Fahrer keinen Helm und war offensichtlich alkoholisiert. Die Ermittlungen werden durch das zuständige Verkehrskommissariat geleitet.

Zeugen oder Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Oberhausen unter der Telefonnummer 826-0 in Verbindung zu setzen. (NE)

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell