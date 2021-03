Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Haßloch - PKW unter Drogeneinfluss geführt

Haßloch (ots)

Am Mittag des 28.03.2021 meldet ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer über Notruf einen PKW, welcher in Schlangenlinien die A65 in Fahrtrichtung Neustadt a.d.W. befährt. Er teilte dabei das abgelesene amtl. Kennzeichen mit und verfolgte den PKW-Fahrer, der zwischenzeitlich die A65 in Richtung L529, Haßloch, verließ. Dort konnte die herangeführte Streifenwagenbesatzung den PKW-Fahrer aufnehmen und einer Verkehrskontrolle unterziehen. Auf die unsichere Fahrweise angesprochen gab der 25-jährige PKW-Führer zu Protokoll, dass er sich mit dem Beifahrer und der Person auf der Rückbank unterhalten habe. Im Verlauf des weiteren Gesprächs ergaben sich Anhaltspunkte für den Konsum von Drogen, welcher schließlich mittels Vortest bestätigt werden konnte. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen, Führerschein und Fahrzeugschlüssel präventiv sichergestellt. Gegen den PKW-Führer wird eine Ordnungswidrigkeitenanzeige vorgelegt.

