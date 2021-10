Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfallflucht - Polizei sucht Fahrer eines schwarzen Mercedes-SUV

Herford (ots)

(jd) Eine 43-jährige Frau aus Melle parkte ihren Kia am Montag, um 11.30 Uhr an der Straße Zum Forst auf der linken Fahrbahnseite mit der Front in Richtung Vlothoer Straße. Als die Frau etwa 45 Minuten später zu ihrem Fahrzeug zurückkam, bemerkte sie, dass die Fahrzeugseite, der Außenspiegel und auch der Kotflügel massive Beschädigungen aufwiesen. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten in unmittelbarer Nähe des Pkw mehrere Kunststoffsplitter der Marke Mercedes fest. Ein Zeuge, der sich zur Mittagszeit auf dem Parkplatz eines angrenzenden Hotels befand, gab gegenüber den Polizeibeamten an, dass er eine Frau an einem schwarzen Mercedes-SUV gesehen habe, der ebenfalls an der Straße geparkt war. Die Frau habe aus dem Kofferraum des Autos einen braunen Labrador geholt. Ob es sich bei der Frau um die gesuchte Mercedesfahrerin handelt, die für den Schaden an dem Kia verantwortlich sein könnte, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei bittet daher weitere Zeugen, sich mit dem Verkehrskommissariat der Polizei Herford unter 05221/8880 in Verbindung zu setzen. Der Schaden an dem Kia beträgt rund 2500 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell