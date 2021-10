Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Rotlicht zeigende Ampel missachtet - 10-jähriger Tretrollerfahrer leicht verletzt

Herford (ots)

(jd) Eine 60-jährige Herforderin fuhr gestern (7.10.), um 7.15 Uhr mit ihrem Opel auf der Enger Straße in Richtung Enger. Unmittelbar vor dem Einmündungsbereich der Straße Im Barrenholze befindet sich eine Fußgängerampel, an der ein 10-jähriger Herforder mit seinem Tretroller die Enger Straße an der dortigen Ampel überqueren wollte. Als diese für ihn Grünlicht zeigte, betrat der 10-Jährige die Fahrbahn. Zeitgleich fuhr auch die 60-Jährige mit ihrem Opel weiter geradeaus, obwohl die Ampel für ihre Fahrspur Rotlicht anzeigte. Daraufhin kam es zum Zusammenstoß und durch die Wucht des Aufpralls stürzte der 10-Jährige auf die Straße und verletzte sich. Die Erziehungsberechtigten erschienen am Unfallort und kümmerten sich um das Kind. Es wurde noch vor Ort von der Besatzung eines herbeigerufenen Rettungswagens behandelt. Der Sachschaden an Auto und Roller liegt im unteren dreistelligen Bereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell