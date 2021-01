Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Kupferdiebe am Bahnhof Hailer-Meerholz festgenommen

Hailer-Meerholz/Gelnhausen/Main-Kinzig-Kreis (ots)

Nachdem bereits am vergangenen Sonntag Kupferkabel von einer Baustelle am Bahnübergang am Bahnhof Hailer-Meerholz entwendet wurde, konnten am Montag zwei rumänische Staatsangehörige beim offenbar zweiten Versuch festgenommen werden. Mitarbeiter der Deutschen Bahn AG hatten an der Baustelle einen roten Transporter bemerkt. Da auch am Sonntag von den Tätern ein roter Transporter benutzt wurde und nun zwei Männer damit begannen Kabelstücke einzuladen, alarmierten sie die Polizeistation Gelnhausen und die Bundespolizei. Mehrere Streifen der Landespolizei und der Bundespolizei fuhren den Tatort an. Dort konnten Kollegen der Polizeistation Gelnhausen den roten Transporter feststellten und die zwei tatverdächtigen Männer festnehmen. Die beiden 22 und 29-jährigen Männer wurden der Streife der Bundespolizei übergeben und zur Wache nach Hanau gebracht. Dort wurde festgestellt, dass der ältere der beiden Männer wegen Körperverletzungsdelikten mit einem europäischen Haftbefehl von rumänischen Sicherheitsbehörden gesucht wird. Nach Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wegen Diebstahls wurde der 29-jährige in Haft genommen und sein jüngerer Komplize wieder auf freien Fuß gesetzt. Ob den beiden Männern noch weitere Metalldiebstähle in diesem Bereich zugeordnet werden können, ist Bestandteil der Ermittlungen der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main.

