Polizei Steinfurt

POL-ST: Mettingen, Verkehrsunfallflucht

MettingenMettingen (ots)

Am Montag (01.12.) ist gegen 06:10 Uhr ein blauer Daimler-Benz Vito am linken Außenspiegel beschädigt worden. Das Fahrzeug stand zur Unfallzeit am Fahrbahnrand der Wöstenstraße, in Höhe der Hausnummer 85. Der Halter des Wagens hörte zunächst einen Knall und danach, wie sich ein unbekanntes Fahrzeug mit vermutlich überhöhter Geschwindigkeit vom Unfallort entfernte. Die Schadenshöhe an dem Daimler-Benz Vito beträgt etwa 500 Euro. Konkrete Hinweise zum Verursacher liegen nicht vor. Zeugen, die etwas beobachtet haben oder Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell